Ünlü televizyon sunucusu Didem Arslan Yılmaz hakkında çıkan hamilelik iddiaları, son dönemde medyada sıkça yer almaya başladı. Bu iddialar, sosyal medyada ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırsa da, Yılmaz tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Didem Arslan Yılmaz, başarılı kariyeriyle tanınan bir gazeteci ve sunucudur. Şu anda Show TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programının sunuculuğunu yapıyor. Peki, Didem Arslan yılmaz hamile mi? İşte detaylar!

DİDEM ARSLAN YILMAZ HAMİLE Mİ?

Sevilen sunucu Didem Arslan'ın hamile olduğu iddiaları sosyal medyada paylaşıldı. Ancak sunucudan herhangi bir açıklama gelmedi.

DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?

Didem Arslan Yılmaz, 12 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Sivaslıdır. Eğitim hayatına Kadıköy Kız Lisesi'nde başlamış ve daha sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun olmuştur. Evli olup Kürşat Yılmaz ile Mina adında bir kızı vardır.

Gazetecilik kariyerine 1992 yılında Flash TV'de haber sunarak başlamıştır. Daha sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yapmış ve çeşitli programlarda yer almıştır. Uğur Dündar ekibine katılarak Star TV'de çalışmıştır. 2004 yılında Habertürk TV'ye geçerek Haber Sahası programını sunmuştur.

Daha sonra CNN TÜRK'e geçerek 4 yıl boyunca haber sunmuş ve organ nakliyle ilgili dizi haberlerini içeren programlar yapmıştır. Bu süre zarfında Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK işbirliğiyle "Hayata Bağış" kampanyasını düzenlemiş ve organ bağışında farkındalık yaratmıştır.

2007-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca Habertürk TV'de çalışmış ve 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sunmuştur. Daha sonra 2016 yılında CNN Türk'ten ayrılarak Habertürk'e geri dönmüştür.

2020 Ağustos ayında ise Habertürk'teki görevinden ayrılarak Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunmaya başlamıştır.