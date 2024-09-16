DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? 2024 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih nereden yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih dönemi için geri sayım devam ediyor. 2024 DGS sonuçlarının 10 Eylül'de açıklanmasının ardından, adaylar tercih sürecinin başlayacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM, DGS tercihleri ile ilgili detayları resmi olarak yayımlanan tercih kılavuzu aracılığıyla duyuracak. Peki, 2024 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte tüm bu soruların yanıtları ve detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans mezunlarına lisans programlarına geçiş yapma fırsatı tanımaktadır. 2024 DGS sonuçları 10 Eylül itibarıyla erişime açıldı ve adaylar, elde ettikleri puanlar doğrultusunda tercih sürecine hazırlanmaya başladı.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercih kılavuzu yayınlandığında haberimize ekleyeceğiz.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercihlerinin ardından sonuçların Eylül sonuna kadar açıklanması öngörülüyor.