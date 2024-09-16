DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? 2024 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih nereden yapılır?
DGS tercihleri ne zaman? DGS tercih süreci hakkındaki detaylar merak ediliyor. Adaylar, 2024 DGS tercihlerinin ne zaman ve nereden yapılacağına dair bilgileri araştırıyor. DGS tercih süreci hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih dönemi için geri sayım devam ediyor. 2024 DGS sonuçlarının 10 Eylül'de açıklanmasının ardından, adaylar tercih sürecinin başlayacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM, DGS tercihleri ile ilgili detayları resmi olarak yayımlanan tercih kılavuzu aracılığıyla duyuracak. Peki, 2024 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte tüm bu soruların yanıtları ve detaylar...
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans mezunlarına lisans programlarına geçiş yapma fırsatı tanımaktadır. 2024 DGS sonuçları 10 Eylül itibarıyla erişime açıldı ve adaylar, elde ettikleri puanlar doğrultusunda tercih sürecine hazırlanmaya başladı.