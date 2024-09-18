DGS TERCİHLERİ BAŞLADI: DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? DGS tercih kılavuzu!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih dönemi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyuruldu ve başladı. Adaylar, DGS sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlar ve üniversitelerin belirlediği boş kontenjanlar doğrultusunda tercihlerini yapacaklar. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Peki, DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? DGS tercih kılavuzu!

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 18 Eylül 2024 tarihinde saat 15.00'den itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Tercih işlemleri, 24 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih işlemleri başladı. Adaylar tercihlerini, 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında yapabilecek.

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