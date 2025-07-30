DGS sonucu sorgulama ekranı! DGS sonuçları erken açıklanır mı?

DGS sonucu sorgulama ekranı! DGS sonuçları erken açıklanır mı?
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"DGS sonucu sorgulama ekranı açıldı mı?" ve "DGS sonuçları erken açıklanır mı?" soruları, sınava katılan adaylar tarafından her gün arama motorlarında araştırılıyor. Peki, sonuçların erken açıklanma ihtimali var mı?

2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın tamamlanmasının ardından binlerce aday, DGS sonucu sorgulama ekranı üzerinden sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Özellikle sınavdan sonra en çok sorulan soruların başında "DGS sonuçları erken açıklanır mı?" geliyor. Peki, DGS sonucu sorgulama ekranı! DGS sonuçları erken açıklanır mı? İşte detaylar...

DGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Ösym'nin resmi sınav takvimine göre, 2025 DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

DGS sonucu sorgulama ekranı! DGS sonuçları erken açıklanır mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ösym tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi doğrultusunda, DGS sonuçlarının açıklanma tarihi 14 Ağustos 2025 Perşembe olarak belirlenmiştir.

DGS sonucu sorgulama ekranı! DGS sonuçları erken açıklanır mı?

DGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar bu tarihte, sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. DGS puanı hesaplanırken, adayın sınav performansı ve Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) dikkate alınır. Puanlama süreci belirli analiz ve hesaplamaları içerdiği için sonuçların erken açıklanması pek mümkün değildir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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