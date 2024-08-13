DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları için beklenti sürüyor. 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin başarı puanı ve sıralamaları, ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden duyurulacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçlarına nereden bakılır?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 DGS sonuçları14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI