DGS SONUÇLARI SORGULAMA 2024! DGS sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

2024 DGS sonuçları açıklandı mı? Başarı puanları ve sıralamaları öğrenmek isteyen adaylar, DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sabırsızlıkla bekliyor. "DGS sonuçları açıklandı mı?" ve "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi sorular, son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. DGS sonuçları saat kaçta açıklanır? Detaylar haberimizdedir…

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanması için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyordu. Dün itibarıyla YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler, DGS sonuçlarına çevrildi. Artık DGS sonuçlarının her an erişime açılabileceği beklentisi, sınava katılan adaylar arasında heyecanı artırıyor. DGS sonuçları bu hafta içinde açıklanması tahmin ediliyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. Bu kılavuz, adayların tercih süreçlerini doğru ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmeleri için gerekli olan tüm bilgileri içerecek. Kılavuzda, tercih yapılacak programların kontenjanları, puan türleri, tercih işlemlerinin nasıl yapılacağı ve tercih süreciyle ilgili önemli tarihler detaylı olarak yer alacak.