DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS sonuçları açıklandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

20 Temmuz 2025 tarihinde yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonrası adayların en çok merak ettiği konu, "2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu oldu. Ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar için DGS sonuçları büyük önem taşıyor.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası adaylar, "2025 DGS sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. DGS sonuçlarının ardından tercih süreci başlayacak ve adaylara en fazla 30 tercih hakkı tanınacak. Tercihler, ÖSYM tarafından duyurulacak olan DGS tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 DGS sonuçları, ÖSYM'nin sınav takviminde yer aldığı üzere 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Bu tarihte adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

DGS'de alınan puanlar, adayların sınavdaki doğru ve yanlışları ile birlikte ön lisans başarı puanı (ÖBP) esas alınarak hesaplanır. Sonuç ekranında adayların sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı puan türleri, yerleştirme puanı ve başarı sıralamaları yer alacak.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih sürecinin Ağustos ayı sonunda ya da Eylül'ün ilk haftasında başlaması bekleniyor. Adayların bu süreçte kılavuzu dikkatle inceleyerek tercihlerini yapmaları, olası hataları önleyecektir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Kamu işçilerine yeni zam teklifi yapıldı

Yüz binlerce kişinin beklediği haber geldi! İşte yeni zam teklifi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güçlü sesiyle şöhret olmuştu! Hem yeni mesleği hem son hali yankı uyandırdı

Güçlü sesiyle şöhret olmuştu! Hem yeni mesleği hem son hali şaşırtıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.