DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası adaylar, "2025 DGS sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. DGS sonuçlarının ardından tercih süreci başlayacak ve adaylara en fazla 30 tercih hakkı tanınacak. Tercihler, ÖSYM tarafından duyurulacak olan DGS tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 DGS sonuçları, ÖSYM'nin sınav takviminde yer aldığı üzere 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Bu tarihte adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek.

DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

DGS'de alınan puanlar, adayların sınavdaki doğru ve yanlışları ile birlikte ön lisans başarı puanı (ÖBP) esas alınarak hesaplanır. Sonuç ekranında adayların sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı puan türleri, yerleştirme puanı ve başarı sıralamaları yer alacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih sürecinin Ağustos ayı sonunda ya da Eylül'ün ilk haftasında başlaması bekleniyor. Adayların bu süreçte kılavuzu dikkatle inceleyerek tercihlerini yapmaları, olası hataları önleyecektir.