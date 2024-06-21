DGS NE ZAMAN 2024? DGS sınav yeri sorgulama ekranı! #9997

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), meslek yüksekokullarından lisans öğrenimine direk geçiş imkanı sunan bir sınavdır. Başvurularını tamamlayan adaylar, sınav giriş belgelerini alabilmek için ÖSYM'yi ziyaret etmektedir. Adaylar, "DGS'ye kaç gün kaldı?" sorusunun yanıtını aramaktadır. DGS NE ZAMAN 2024? DGS sınav yeri sorgulama ekranı! İşte ayrıntılar...

DGS NE ZAMAN?

DGS 2024 sınavı, 30 Haziran günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek. Sınavda adayları sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi bekliyor. Sınava katılan adaylara 135 dakika süre verilecek.

DGS sınav giriş belgelerine https://ais.osym.gov.tr adresinden erişilebilir. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile bu belgelere ulaşabilirler.

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