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DGS NE ZAMAN 2024? DGS sınav yeri sorgulama ekranı! #9997

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DGS NE ZAMAN 2024? DGS sınav yeri sorgulama ekranı! 2024 yılında gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Adaylar, sınav yerlerini sorgulayabilecekleri ekranı araştırıyor. Sınav tarihleri ve yerleri hakkında detaylı bilgi almak için ilgili platformları takip etmek gerekiyor.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), meslek yüksekokullarından lisans öğrenimine direk geçiş imkanı sunan bir sınavdır. Başvurularını tamamlayan adaylar, sınav giriş belgelerini alabilmek için ÖSYM'yi ziyaret etmektedir. Adaylar, "DGS'ye kaç gün kaldı?" sorusunun yanıtını aramaktadır. DGS NE ZAMAN 2024? DGS sınav yeri sorgulama ekranı! İşte ayrıntılar...

DGS NE ZAMAN?

DGS 2024 sınavı, 30 Haziran günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek. Sınavda adayları sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi bekliyor. Sınava katılan adaylara 135 dakika süre verilecek.

DGS NE ZAMAN 2024? DGS sınav yeri sorgulama ekranı! #9997

DGS sınav giriş belgelerine https://ais.osym.gov.tr adresinden erişilebilir. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile bu belgelere ulaşabilirler.

SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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