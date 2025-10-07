DGS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI 2025: DGS ek tercihler başladı mı? DGS ek tercih ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih başvuru süreci, ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla başladı. Merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için açılan ek tercih dönemi, üniversite hayali kuran binlerce adayın ilgisini çekiyor. Peki, DGS ek tercih başvuru son gün ne zaman? DGS ek tercih ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır? DGS ek tercih başvuru sürecine dair detaylar haberimizde...

2025 DGS EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuruya göre, 2025 DGS ek tercihler 7 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00'de başladı. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Başvuru ekranı, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM'nin resmi AIS sistemi üzerinden erişilebilir durumda.

Ek tercih süreci, 13 Ekim 2025 saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihler arasında adayların başvurularını tamamlaması gerekiyor. Ek tercih döneminde yerleşme şansı, merkezi yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjanlarla sınırlı olduğu için zamanında başvuru kritik önem taşıyor.

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek tercih başvurusunda adaylardan belirli bir ücret talep edilmektedir. ÖSYM'nin güncel duyurusuna göre, DGS ek tercih ücreti 2025 yılı için 45 TL olarak belirlenmiştir. Ücret, başvuru ekranında kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ödenebilir.

Ücretin zamanında yatırılmaması durumunda, adayın ek tercih başvurusu geçersiz sayılacak ve tercih işlemi tamamlanamayacaktır. Bu nedenle ödeme adımı, başvuru sürecinin en kritik noktalarından biridir.

DGS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS ek tercih başvurusu, tamamen online olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden yapılmaktadır. Başvuru adımları şu şekildedir:

ÖSYM AIS sistemine giriş: T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılır.

Ek tercih ekranına erişim: Ana menüden "Ek Tercih" sekmesi seçilir ve mevcut boş kontenjanlar listelenir.

Tercihlerin seçilmesi: Adaylar, tercih edecekleri bölümleri öncelik sırasına göre seçer. Tercih listesi dikkatle hazırlanmalıdır, çünkü değişiklik süresi sınırlıdır.

Başvuru ücreti ödeme: Seçilen tercihler için belirlenen ücreti ödeyerek başvuru tamamlanır.

Onay ve belge kaydı: Başvurunun tamamlandığını doğrulayan ekranda "Onayla" butonuna basılarak kayıt işlemi sonlandırılır.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra adaylar, tercihlerini elektronik ortamda kontrol edebilir ve herhangi bir sorun durumunda ÖSYM ile iletişime geçebilir.

DGS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI 2025

DGS TERCİH KILAVUZUNDA NELER VAR?

2025 DGS ek yerleştirme işlemleri, DGS Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen ilke ve kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Kılavuzda yer alan başlıca bilgiler şunlardır:

Boş kontenjanlar ve program türleri (örgün öğretim, uzaktan eğitim, açıköğretim)

Ek yerleştirme kuralları ve öncelik sıralamaları

Tercih ve yerleştirme tablosu ile doluluk oranları

Adayların dikkat etmesi gereken kurallar ve sık yapılan hatalar

Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre, 2025 yılında 103 bin aday dört yıllık üniversite eğitimini tamamlamak için tercih yaptı. Örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarında yerleşen aday sayısı 56 bin 634, boş kalan toplam kontenjan ise 19 bin 89 olarak kaydedildi. Bu boş kontenjanlar, ek yerleştirme sürecine dahil edilecek ve kayıt yaptırılmayan bölümler de bu listede yer alacak.