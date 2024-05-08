DGS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2024! DGS sınav başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar?

DGS başvuru ekranı ve sınav tarihi gündeme geliyor. DGS sınav başvuru ücreti ne kadar ve DGS sınavı ne zaman olduğu adaylar tarafından araştırılıyor. 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için hazırlık yapanlar, başvuru tarihleri ve ücretlerle ilgili bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM'nin 2024 sınav takvimindeki başvuru ve sınav tarihleri adaylar tarafından merakla bekleniyor. DGS başvuru ve sınav tarihleri!

DGS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI 2024?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuruların alınacağı tarihler belli oldu. DGS başvuru süreci, 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

2024 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti hala netleşmedi. Geçen yılın başvuru ücreti 270 TL olarak belirlenmişti. Ancak bu yılki ücret henüz açıklanmadı. Başvuru ücretiyle ilgili resmi duyuru geldiğinde haberimizde paylaşacağız. DGS başvuru ücreti, kılavuz yayımlandığında kesinlik kazanacak.

Geç başvuru süreci ise 28 Mayıs 2024'te başlayacak. Geç başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuru ücretinin %50 daha fazlasını ödemek zorunda kalacaklar.

2024 DGS SINAVI NE ZAMAN?

DGS sınavı, 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

2024 DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacaktır.