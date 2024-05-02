DGS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? DGS ne zaman, sınav ücreti ne kadar?

Eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenler için heyecan verici bir dönem başlıyor, çünkü 2024 ÖSYM sınav takviminde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihi ve sınav tarihi yer aldı. DGS sınavına hazırlananlar, başvuru tarihini ve sınav tarihini merakla bekliyorlar. Bu detayları öğrenmek, planlarını yapmak için önemli bir adım olacak. DGS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? DGS ne zaman, sınav ücreti ne kadar?

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DGS başvuru işlemleri 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Bu tarihler arasında başvurusunu yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden gerekli bilgilere ve başvuru işlemlerine erişebilirler.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Geçen yılın başvuru ücreti 270 TL olarak açıklanmıştı. Bu yılın yeni ücreti ÖSYM tarafından açıklandığında haberlere yansıtılacak. DGS başvuru ücreti, kılavuz yayımlandığında kesinlik kazanacak ve adaylar tarafından öğrenilebilecek.

DGS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

DGS'ye başvurabilmek için önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan her aday başvurabilir. Bu kapsamda, önlisans diplomasına sahip olanlar ve son sınıfta olup da mezuniyet için gerekli şartları tamamlayanlar, Dikey Geçiş Sınavı'na başvurabilirler. Bu adaylar, lisans eğitimine geçiş yapmak için DGS'ye girmek isteyebilirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler. Bu kişiler, Dikey Geçiş Sınavı'na katılarak Türkiye'deki üniversitelere lisans düzeyinde geçiş yapma şansına sahip olabilirler. Bu şekilde, KKTC'de veya yurt dışında eğitim almış olan adaylar da DGS'yi kullanarak lisans eğitimine devam etme imkanı bulabilirler.

DGS NE ZAMAN?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı), 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak. Sınavın ardından adaylar, 14 Ağustos 2024 tarihinde DGS sonuçlarını öğrenebilecekler. Bu tarihler adaylar için önemli, çünkü sınavın sonucunu ve başarı durumlarını öğrenerek lisans eğitimleri için gerekli adımları atmaya başlayabilirler.