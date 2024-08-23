Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, geçtiğimiz Ocak ayında ilişkilerini sonlandırmıştı. Ancak, son gelişmelere göre, bu çiftin yeniden bir araya geldiği iddia ediliyor. Peki, Devrim Özkan ve Lucas Torreira barıştı mı? İşte detaylar...

DEVRİM ÖZKAN VE TORREIRA BARIŞTI MI?

Ocak ayında ayrılan Devrim Özkan ve Lucas Torreira'nın, 8 aylık ayrılığın ardından tekrar birlikte oldukları öğrenildi. İkilinin, uzun bir ilişkinin ardından aldıkları ayrılık kararına rağmen, aşklarına yeniden şans verdikleri belirtiliyor. Özkan ve Torreira'nın bu yeni başlangıcı, ilişkilerini yeniden gözden geçirdiklerini ve barıştıklarını gösteriyor.