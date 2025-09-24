Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Devrim Özkan'ın sevgilisi kim?

Genç yaşına rağmen ekranların dikkat çeken yüzlerinden biri haline gelen Devrim Özkan, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor. İstanbul doğumlu ve Muğla kökenli bu yetenekli oyuncu, ilk kez Rüya dizisiyle televizyon ekranlarına adım attı ve kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Kariyerinde sürprizlerle dolu projelere imza atan Özkan, özel yaşamıyla ilgili merak edilen detaylarıyla da gündemden düşmüyor. Peki, genç oyuncu Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim ve hangi dizilerde oynadı? İşte, Devrim Özkan'ın hayatına dair tüm detaylar...

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Devrim Özkan, Türk televizyonlarının yükselen yıldızlarından biridir. 2 Eylül 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş ve ailesiyle birlikte Muğla kökenli bir ortamda büyümüştür. Küçük yaşlardan itibaren sahne sanatlarına ilgi duyan Özkan, lise eğitimini tamamladıktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda eğitim almaya karar vermiştir. Eğitim hayatının ardından profesyonel oyunculuk kariyerine odaklanmak için İstanbul'a taşınmıştır.

DEVRİM ÖZKAN KAÇ YAŞINDA?

Devrim Özkan, 2 Eylül 1998 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen birçok önemli projede yer almış ve oyunculuk yeteneğini kanıtlamıştır.

DEVRİM ÖZKAN NERELİ?

Aslen Muğla kökenli olan Devrim Özkan, çocukluğunu Milas ve Bodrum çevresinde geçirmiştir. Ailesi de Muğla kökenlidir ve sanatla iç içe bir ortamda büyüyen Özkan, bu sayede sahneye olan ilgisini erken yaşta geliştirmiştir.

DEVRİM ÖZKAN BOYU KAÇ?

Güvenilir kaynaklara göre Devrim Özkan'ın boyu 1,73 m civarındadır. Zarif ve estetik duruşu, ekran karşısında da dikkat çeken özelliklerinden biridir.

DEVRİM ÖZKAN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Magazin gündeminde sıkça adı geçen Devrim Özkan'ın eski sevgilisi, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'dır. Çift, zaman zaman ilişkilerini sosyal medyada paylaşsa da ayrılık haberleriyle gündeme gelmişlerdir. Güncel olarak Devrim Özkan, milli voleybolcu Hande Baladın'ın eski sevgilisi Trévor Clévenot ile görüntülenmiş ve 'sadece arkadaşız' açıklamasında bulunmuştur.

DEVRİM ÖZKAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Devrim Özkan, televizyon kariyerine 2017 yılında Rüya dizisi ile başlamıştır. Bu dizide genç bir kadının yaşam mücadelesini ve aşk arayışını canlandırmıştır. Ardından Vatanım Sensin dizisinde rol alarak tarihi bir projede oyunculuk yeteneğini göstermiştir. Daha sonra Vuslat dizisinde Ayşe karakterini canlandırarak dramatik ve romantik yönlerini sergilemiştir.

2021 yılında Ex Aşkım dizisinde başrol üstlenen Özkan, romantik komedi türünde de başarılı olduğunu kanıtlamıştır. Sonraki projeleri arasında suç ve dram türlerini harmanlayan Ramo, tarihî ve felsefi içerikli Mevlana, günlük yaşamı konu alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve başrol oynadığı Ne Gemiler Yaktım dizileri yer almaktadır. Her projede farklı karakterlere hayat vererek geniş bir oyunculuk yelpazesine sahip olduğunu göstermiştir.

DEVRİM ÖZKAN'IN ANNESİ KİM?

Devrim Özkan'ın annesi hakkında medya ve biyografi kaynaklarında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Özkan, ailesine dair bilgileri sınırlı paylaşmaktadır.

DEVRİM ÖZKAN'IN BABASI KİM?

Benzer şekilde, babası hakkında da doğrulanmış bilgiler sınırlıdır. Ailesinin Muğla kökenli olduğu bilinmekte, ancak babasının ismi ve mesleği medyada yer almamaktadır.