Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında ve nereli? Devrim Özkan'ın hayatı!

Devrim Özkan kimdir? Oyuncu Devrim Özkan, yeteneği ve performansıyla dikkat çeken genç Türk oyunculardan biridir. Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Aslen Muğlalı olan Devrim Özkan 2 Eylül 1998 tarihinde dünyaya geldi. Devrim Özkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimini sürdürmektedir. Devrim Özkan ilk olarak 2017 yılında yayınlanan Rüya dizisindeki İpek karakteriyle dikkatleri üstüne çekti. Daha sonra Vuslat ve Ramo dizilerinde rol alan Devrim Özkan, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki Songül karakteri rolüyle beğenileri topluyor.

Filmografisi



2017 Rüya İpek Giray Yardımcı oyuncu Show TV

2017-2018 Vatanım Sensin Havva Kanal D

2019-2020 Vuslat[6] Feride Çağlar Başrol oyuncusu TRT 1

2020-2021 Ramo[7] Nehir Hanlı Yardımcı oyuncu Show TV

2022-2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Songül Acarerk Payaslı Başrol oyuncusu

2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Kendisi Konuk TV8

2023-2024 Ne Gemiler Yaktım Fidan Hersekli Başrol oyuncusu Show TV

İnternet

2021 Ex Aşkım Selin Yardımcı oyuncu GAİN

2023-2024 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Efsun Hatun Başrol oyuncusu tabii

Yakında Mavi Mağara Alara Amazon Prime

Tiyatro oyunları

2019 Woyzeck Açısı Kozyatağı Kültür Merkezi