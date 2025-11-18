Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Son dönemlerde adı sıkça gündeme gelen Devrim Özkan, yer aldığı yapımlar nedeniyle birçok kişinin araştırdığı bir oyuncu haline geldi. Hakkındaki temel bilgiler ise merak konusu. Peki Devrim Özkan kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir ve kariyer yolculuğu nasıl ilerlemiştir? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Devrim Özkan, televizyon, sinema ve tiyatro alanlarında dikkat çekici performanslara imza atan genç bir oyuncudur. Oyunculuk eğitimine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde başlayan Özkan, ardından kariyerine devam etmek için İstanbul'a taşınmıştır.

İlk kez 2017 yılında "Rüya" dizisi ile ekranlarda yer alan oyuncu, özellikle "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisi ve "Mavi Mağara" filmiyle hem Türkiye'de hem de yurt dışında geniş bir kitleye ulaşarak tanınırlığını artırmıştır. Rol aldığı projelerdeki başarılı performanslarıyla kısa sürede sektörün öne çıkan genç yüzlerinden biri haline gelmiştir.

DEVRİM ÖZKAN KAÇ YAŞINDA?

Devrim Özkan, 2 Eylül 1998 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen dizi, film ve tiyatro alanlarında önemli yapımlarda yer almış, kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdürmüştür.

DEVRİM ÖZKAN NERELİ?

Devrim Özkan, Muğla'da dünyaya gelmiştir. Çocukluk ve gençlik yıllarını Milas-Bodrum bölgesinde geçirmiştir. Hem eğitim hem de kişisel gelişim sürecinin önemli bir kısmı Muğla'da şekillenmiş, oyunculuk kariyeri için daha sonra İstanbul'a yerleşmiştir.

DEVRİM ÖZKAN'IN KARİYERİ

Devrim Özkan'ın oyunculuk kariyeri 2017 yılında Show TV'de yayınlanan Rüya dizisiyle başlamıştır. Ardından Vatanım Sensin (2018-2019), Vuslat (2019-2020), Ramo (2020-2021), GAİN yapımı Ex Aşkım (2021) ve TRT'nin "Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî" dizisi gibi önemli projelerde yer almıştır.

2022-2023 yıllarında Show TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki "Songül Acarerk" karakteri, kariyerinde önemli bir çıkış noktası olmuş; bu performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış ve 48. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" adaylığı elde etmiştir.

Televizyon kariyerinin yanı sıra sinemada da adını duyurmuş ve 2024 yılında Amazon Prime'da yayımlanan Mavi Mağara filminde rol alarak uluslararası görünürlüğünü artırmıştır.

Tiyatro sahnesinde de aktif olan Özkan, 2019 yılında Hedone Art'ın sahnelediği Woyzeck Açısı adlı oyunla tiyatro dünyasında da yer aldığını göstermiştir.

Devrim Özkan, hem dizi hem sinema hem de tiyatrodaki çok yönlü performanslarıyla genç nesil oyuncular arasında öne çıkmaya devam etmektedir.