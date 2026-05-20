Devlet Tiyatroları tarihi Hatay Meclis Binası’nda perdelerini açtı

Hatay’da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Tarihi Hatay Devleti Meclis Binası, yeniden inşa edilmesinin ardından bu kez sanatın merkezi olarak kapılarını açtı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilen tarihi yapı, düzenlenen protokol töreni ve ilk tiyatro gösterimiyle yeniden kültür ve sanat hayatına kazandırıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ün katılımıyla gerçekleştirilen törende, tarihi meclis binasının kültürel hafızadaki önemine vurgu yapıldı. Açılış programı, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle takip edildi.

“BAZI MEKANLAR YALNIZCA TAŞ VE DUVARDAN İBARET DEĞİLDİR”

Açılış programında konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Hatay’da yalnızca bir tiyatro sahnesinin değil, aynı zamanda bir şehrin hafızasının yeniden ayağa kalktığını söyledi. Karadağlı, sanatın zor dönemlerden geçen şehirlerin ruhunu yeniden inşa ettiğini belirterek Hatay’ın tarih boyunca farklı kültürlerin ve medeniyetlerin buluşma noktası olduğuna dikkat çekti.

Karadağlı konuşmasında, “Bugün burada sadece bir tiyatro sahnesinin açılışını gerçekleştirmiyoruz. Hafızasıyla, kültürüyle ve iradesiyle ayağa kalkan Hatay’ın yeniden nefes alışına tanıklık ediyoruz. Tarihi Meclis Binası’nın yeniden hayat bulması ve Devlet Tiyatroları’na ev sahipliği yapması son derece kıymetli. Çünkü bazı mekanlar yalnızca taş ve duvardan ibaret değildir; bir milletin hafızasını, iradesini ve umudunu taşır” ifadelerini kullandı.

Sanatın toplumları bir arada tutan en güçlü unsurlardan biri olduğunu belirten Karadağlı, yeni sahnede yalnızca oyunların değil, düşüncenin ve umudun da büyümesini istediklerini söyledi.