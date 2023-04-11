Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır? Faizsiz evlilik kredisi nedir?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrasında devlet destekli evlilik kredisi araştırılmakta. Peki, Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır? Faizsiz evlilik kredisi nedir? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısına katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlilik kredisi hakkında yaptığı açıklama sonrasında kullanıcılar tarafından faizsiz evlilik kredisi araştırılmakta. Devlet destekli faizsiz evlilik kredisinin nasıl alınacağı merak konusu oldu. Peki, Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır? Faizsiz evlilik kredisi nedir? Detaylar haberimizde...
DEVLET DESTEKLİ FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NEDİR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Eşi Emine Erdoğan ile salondakileri selamlayan Erdoğan, yaptığı konuşmada "Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayarda vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." dedi. İşte AK Parti'nin seçim beyannamesi:
- Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için, eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz.
- Bu hedeflere ulaşmak için, kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız.
- Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.
- Sosyal yardımlarımızı, yoksul insanlarımıza destek vermenin ötesinde, insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek bir yaklaşımla yeniden yapılandıracağız.
- Sahip olduğumuz kültür-sanat değerlerimizin, her alanda işlenmesini sağlayacak mekanizmalar kurarak, ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde harekete geçireceğiz.
- Ekonomimizi; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmeyi sürdüreceğiz.
- Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek, ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız.
- Memurundan emeklisine ve işçisine kadar çalışanlarımızın ücretlerini daima enflasyonun üzerinde artırarak, refah düzeylerini yükselteceğiz.
- Turizmde 90 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedefiyle yatırımı ve tanıtımı hızlandıracağız.
- Ülkemizi 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine ulaştırmaya yönelik hedefimize ulaşana kadar yatırıma, üretime, ihracata yükleneceğiz.