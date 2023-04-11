Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısına katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlilik kredisi hakkında yaptığı açıklama sonrasında kullanıcılar tarafından faizsiz evlilik kredisi araştırılmakta. Devlet destekli faizsiz evlilik kredisinin nasıl alınacağı merak konusu oldu. Peki, Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır? Faizsiz evlilik kredisi nedir? Detaylar haberimizde...

DEVLET DESTEKLİ FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Eşi Emine Erdoğan ile salondakileri selamlayan Erdoğan, yaptığı konuşmada "Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayarda vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." dedi. İşte AK Parti'nin seçim beyannamesi: