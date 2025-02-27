Devlet Bahçeli sağlık durumu ne? SON DAKİKA MHP açıklaması!

Mhp lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir" dedi. Devlet Bahçeli sağlık durumu ne?

DEVLET BAHÇELİ SAĞLIK DURUMU NE?

"İFTİRA ATANLAR MÜPTEZELDİR"

"Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir" diyen Yönter, "Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum…Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi" ifadelerine yer verdi.

İşte Yönter'in o paylaşımı;

TRABZON İL BAŞKANI HASAN KAMİL VELİOĞLU: BÜYÜKATAMAN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili üzücü bir haber paylaşan gelecek Partisi Trabzon il başkanı Hasan Kamil Velioğlu yeni bir açıklama yaparak MHP Genel Başkan yardımcısı tarafından arandığını söyledi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, iddiaları yalanlayarak, "Yüce Allah'a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir," ifadelerini kullandı.

"Sayın Bahçeli'nin vefatı ile ilgili aldığım bir bilgi nedeniyle taziye mesajı yayınladım. MHP Genel Başkan Yardımcısı Büyükataman, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, Bahçelinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Umud ederim ki bu açıklamalar doğrudur ve en kısa zamanda Sayın Bahçeliyi tekrar görevinin başında görebiliriz.".

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta Gebze'de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Bahçeli, 2 gün sonra burada ameliyat edildi. Ameliyatın ardından yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir" ifadelerine yer verildi.