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Devlet Bahçeli öldü iddialarına MHP'den çok sert cevap geldi: "Görüşeceğiz"

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir" dedi.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada yürütülen kara propaganda sonrası yeni bir açıklama yaptı.

"İFTİRA ATANLAR MÜPTEZELDİR"

"Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir" diyen Yönter, "Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum…Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi" ifadelerine yer verdi

Devlet Bahçeli öldü iddialarına MHP'den çok sert cevap geldi: 'Görüşeceğiz'

Devlet Bahçeli öldü iddialarına MHP'den çok sert cevap geldi:
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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