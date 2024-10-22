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Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan sınıf arkadaşı mı?

Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan sınıf arkadaşı mı?
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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tecridi kaldırılması durumunda TBMM'de DEM Parti Grubu'nda konuşarak PKK terörünün bitirdiğini açıklama çağrısı yaptı. Gelişmeler sonrası Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan sınıf arkadaşı mı, merak edildi.

MHP Lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, bugün kitabın ortasından ve hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak netlikte konuşacağını belirterek, "Bugün milli birlik ve kardeşlik duygumuzun üzerine gerilmek istenen yabancı menşeli örtüyü kaldıracağım. Alışıldık söylem kalıplarından az da olsa taşmanın vakti geldiyse, o vakit bu vakittir. Mevcut ve muayyen gerçeklere dayanarak muazzez milletimizin ayak bağlarını kalıcı olarak çözmenin kim bilir belki de ilk adımını atmış olacağım" dedi. Konu le ile ilgili tüm liderlerden peşpeşe açıklamalar gelirken vatandaşlar da tüm detayları araştırdı. Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan sınıf arkadaşı mı, merak edildi.

DEVLET BAHÇELİ ABDULLAH ÖCALAN SINIF ARKADAŞI MI?

Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu liseden sınıf arkadaşı, Abdullah Gül ile Hulusi Akar üniversiteden arkadaş, Deniz Baykal ile Bülent Arınç kuzen çocukları, Perinçek Mülkiye'de asistan iken Öcalan Mülkiye öğrencisidir. Ancak Bahçeli ve Öcalan sınıf arkadaşı değildir.

DEVLET BAHÇELİ EĞİTİMİ

Devlet Bahçeli lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1972 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ve bu akademiye bağlı yüksek okullarda iktisat bölümünde asistan olarak görev aldı. Bir yandan iktisat anabilim dalında yüksek lisans öğrenimi görüp asistanlık yaparken, aynı zamanda Ülkücü Maliyeciler ve İktisatçılar Derneği'nin (ÜMİD-BİR) kurucularından ve genel başkanlarından olmuştur. Ayrıca Üniversite Akademi ve Yüksekokulları Asistanlığı Derneği'nin (ÜNAY) kurucu üyeliğini ve dernek başkanlığını üstlenmiştir. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden iktisat doktoru unvanı aldı ve aynı üniversitenin İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi'nin iktisat politikası ana bilim dalında 1987 yılına kadar öğretim üyeliği görevini sürdürdü. Dr. Bahçeli yine bu süre içerisinde Türkiye ve Dünya ekonomisi, Türk tarihi ve dış politika konularıyla ilgilendi ve bu alanlarda çalışmalar yaptı.

ABDULLAH ÖCALAN EĞİTİMİ

Abdullah Öcalan eğitimi: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1971) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1971-1984)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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