DEVA Partisi Yalıhüyük adayı Ahmet Karaaslan kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Yalıhüyük belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Yalıhüyük belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Yalıhüyük adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Yalıhüyük Belediye Başkan Adayı Ahmet Karaaslan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET KARAASLAN KİMDİR?

Ahmet Karaaslan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Yalıhüyük belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ YALIHÜYÜK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Yalıhüyük adayı belli oldu. DEVA Partisi Yalıhüyük Belediye Başkan Adayı Ahmet Karaaslan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.