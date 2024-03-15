DEVA Partisi Savur adayı Emine Kerimoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Mardin Savur belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Savur belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Mardin Savur adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Savur Belediye Başkan Adayı Emine Kerimoğlu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EMİNE KERİMOĞLU KİMDİR?

Emine Kerimoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Savur belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SAVUR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Savur adayı belli oldu. DEVA Partisi Savur Belediye Başkan Adayı Emine Kerimoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.