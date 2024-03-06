DEVA Partisi Şanlıurfa adayı Hasan Kaplan kimdir? 2024 DEVA Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Şanlıurfa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Hasan Kaplan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HASAN KAPLAN KİMDİR?

Hasan Kaplan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Şanlıurfa belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ŞANLIURFA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Şanlıurfa adayı belli oldu. DEVA Partisi Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Hasan Kaplan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.