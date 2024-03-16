DEVA Partisi Pamukova adayı Ahmet Şen kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Pamukova belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Pamukova belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Sakarya Pamukova adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Pamukova Belediye Başkan Adayı Ahmet Şen kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET ŞEN KİMDİR?

Ahmet Şen, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Pamukova belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ PAMUKOVA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Pamukova adayı belli oldu. DEVA Partisi Pamukova Belediye Başkan Adayı Ahmet Şen oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.