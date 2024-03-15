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DEVA Partisi Özvatan adayı Sevgi Kızılay kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Özvatan belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi'nin Kayseri Özvatan belediye başkan adayı, Özvatan ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Özvatan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Özvatan Belediye Başkan Adayı Sevgi Kızılay kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Özvatan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kayseri Özvatan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Özvatan Belediye Başkan Adayı Sevgi Kızılay kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SEVGİ KIZILAY KİMDİR?

Sevgi Kızılay, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Özvatan belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÖZVATAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Özvatan adayı belli oldu. DEVA Partisi Özvatan Belediye Başkan Adayı Sevgi Kızılay oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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