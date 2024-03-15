DEVA Partisi Marmaris adayı Nazım Çelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Marmaris belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Marmaris belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Muğla Marmaris adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Marmaris Belediye Başkan Adayı Nazım Çelik kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NAZIM ÇELİK KİMDİR?

Nazım Çelik, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Marmaris belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MARMARİS ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Marmaris adayı belli oldu. DEVA Partisi Marmaris Belediye Başkan Adayı Nazım Çelik oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.