DEVA Partisi Mahmudiye adayı Sabriye Elbastı Delican kimdir? 2024 DEVA Partisi Eskişehir Mahmudiye belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Mahmudiye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Eskişehir Mahmudiye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Mahmudiye Belediye Başkan Adayı Sabriye Elbastı Delican kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SABRİYE ELBASTI DELİCAN KİMDİR?

Sabriye Elbastı Delican, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Mahmudiye belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MAHMUDİYE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Mahmudiye adayı belli oldu. DEVA Partisi Mahmudiye Belediye Başkan Adayı Sabriye Elbastı Delican oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.