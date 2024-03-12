DEVA Partisi Kepez adayı Hakan Emre Karaşin kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Kepez belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kepez belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Antalya Kepez adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kepez Belediye Başkan Adayı Hakan Emre Karaşin kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HAKAN EMRE KARAŞİN KİMDİR?

Hakan Emre Karaşin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kepez belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KEPEZ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kepez adayı belli oldu. DEVA Partisi Kepez Belediye Başkan Adayı Hakan Emre Karaşin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.