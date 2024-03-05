DEVA Partisi Karaman belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Karaman adayı Müslüm Doğan kimdir?

DEVA Partisi Karaman belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Karaman adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı Müslüm Doğan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DEVA PARTİSİ KARAMAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Karaman adayı belli oldu. DEVA Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı Müslüm Doğan oldu.

MÜSLÜM DOĞAN KİMDİR?

Müslüm Doğan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Karaman belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.