Üye Girişi
Haberler

DEVA Partisi Karaman belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Karaman adayı Müslüm Doğan kimdir?

Güncelleme:

DEVA Partisi'nin Karaman belediye başkan adayı, Karaman ilinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Karaman adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı Müslüm Doğan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Karaman belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Karaman adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı Müslüm Doğan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DEVA PARTİSİ KARAMAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Karaman adayı belli oldu. DEVA Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı Müslüm Doğan oldu.

MÜSLÜM DOĞAN KİMDİR?

Müslüm Doğan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Karaman belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Deva Partisi Karaman Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Kars belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Kars adayı Nalan Parıltı kimdir? DEVA Partisi Karaman belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Karaman adayı Müslüm Doğan kimdir? DEVA Partisi İzmir adayı Serap Karaosmanoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi İstanbul adayı İdris Şahin kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Isparta belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Isparta adayı Tuna Tokuç kimdir? Dallas Mavericks Indiana Pacers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Bayern Münih Lazio maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bayern Münih Lazio maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Dallas Mavericks Indiana Pacers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Real Sociedad PSG maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Sociedad PSG maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Houston Rockets SA Spurs NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Bayern Münih Lazio maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Bayern Münih Lazio maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Real Sociedad PSG maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Real Sociedad PSG maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Antalya seçim anketi 2024! Antalya seçim anketi sonuçları! Survivor kim kazandı? 5 Mart Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart Salı 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title