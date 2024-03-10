DEVA Partisi Karabağlar adayı Abdullah Kaya kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Karabağlar belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Karabağlar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Karabağlar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Karabağlar Belediye Başkan Adayı Abdullah Kaya kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ABDULLAH KAYA KİMDİR?

Abdullah Kaya, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Karabağlar belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KARABAĞLAR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Karabağlar adayı belli oldu. DEVA Partisi Karabağlar Belediye Başkan Adayı Abdullah Kaya oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.