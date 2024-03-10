DEVA Partisi Etimesgut adayı Süleyman Demir kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Etimesgut belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Etimesgut belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Etimesgut adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Etimesgut Belediye Başkan Adayı Süleyman Demir kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SÜLEYMAN DEMİR KİMDİR?

Süleyman Demir, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Etimesgut belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ETİMESGUT ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Etimesgut adayı belli oldu. DEVA Partisi Etimesgut Belediye Başkan Adayı Süleyman Demir oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.