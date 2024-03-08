DEVA Partisi Esenler adayı Arslan Arslan kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Esenler belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Esenler belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Esenler adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Esenler Belediye Başkan Adayı Arslan Arslan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ARSLAN ARSLAN KİMDİR?

Arslan Arslan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Esenler belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ESENLER ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Esenler adayı belli oldu. DEVA Partisi Esenler Belediye Başkan Adayı Arslan Arslan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.