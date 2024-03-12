DEVA Partisi Döşemealtı adayı Eyüp Çiftçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Döşemealtı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Döşemealtı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Antalya Döşemealtı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Eyüp Çiftçi kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EYÜP ÇİFTÇİ KİMDİR?

Eyüp Çiftçi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Döşemealtı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ DÖŞEMEALTI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Döşemealtı adayı belli oldu. DEVA Partisi Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Eyüp Çiftçi oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.