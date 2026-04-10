Esenler Erokspor ile Amedspor Süper Lig'e çıkmak için kapıştı! İşte sonuç

Esenler Erokspor ile Amedspor Süper Lig'e çıkmak için kapıştı! İşte sonuç
1. Lig'in 34. hafta maçında Esenler Erokspor ile Amed SK 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında zirve mücadelesi veren Esenler Erokspor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İLK GOL EROKSPOR’DAN GELDİ

Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip öne geçen taraf oldu. 23. dakikada Ryan Jack’in kaydettiği golle Erokspor 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.

DİAGNE SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda baskısını artıran Amed SK, aradığı golü 51. dakikada Mbaye Diagne ile buldu. Bu golle skor eşitlenirken kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı.

PUANLAR PAYLAŞILDI, YARIŞ KIZIŞTI

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 67’ye yükseltirken, Amed SK 71 puana ulaştı. Zirve yarışında iki takım da önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Esenler Erokspor bir sonraki haftada Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Amed SK ise sahasında Ümraniyespor’u ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

AMED SEN ÇOK YAŞA !!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

