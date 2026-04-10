Kızılcık Şerbeti'nin ünlü oyuncusu avukat oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği “Çimen” karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Selin Türkmen, oyunculuk kariyerinin yanı sıra eğitim hayatındaki hedefini de başarıyla tamamladı.

Genç oyuncu, hukuk fakültesinden mezun olarak İstanbul Barosu’ndan avukatlık ruhsatını aldı. Türkmen’in bu başarısı sosyal medyada da büyük ilgi gördü, paylaşımına çok sayıda tebrik mesajı geldi.

CÜBBESİNİ GİYDİ, RUHSATINI ALDI

26 yaşındaki oyuncu, cübbesini giyerek Türkiye Barolar Birliği’ne bağlı İstanbul Barosu’ndan avukatlık ruhsatını teslim aldı. Oyunculuğun yanı sıra hukuk alanında da ilerleyen Türkmen, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Hissettiğim duyguları tarif etmem çok zor ki hep bugünün hayalini kurmuştum. çok emek verdiğim zaman zaman ben bu okulu bitiremeyeceğim galiba diyip ağladığım ama hiçbir zaman vazgeçmediğim bir yol oldu. şimdi geriye dönüp baktiğimda iyi ki vazgeçmemişim ve bugün hayalini kurduğum hedeflerimden birini gerçekleştirmişim diyorum.. bu mutluluğu benimle birlikte paylaşan herkese teşekkür ederim.."