Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında PSG, sahasında Liverpool’u 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşma kadar maç sonrasında yaşanan bir an da dikkat çekti.

SALAH’IN HAREKETİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Liverpool’un yıldız futbolcusu Muhammed Salah’ın, maç sonrası röportaj sırasında bir kadın muhabirle el sıkışması gündem oldu. Müslüman kimliği nedeniyle genellikle bu tür temaslardan kaçındığı bilinen Salah’ın bu hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR YAPILDI

Görüntülerin yayılmasının ardından kullanıcılar arasında farklı yorumlar öne çıktı. Bazı kullanıcılar bu durumu doğal karşılarken, bazıları ise Salah’ın daha önceki tutumuna dikkat çekerek şaşkınlıklarını dile getirdi.