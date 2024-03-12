DEVA Partisi Didim adayı Ayşe Şahin kimdir? 2024 DEVA Partisi Aydın Didim belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Didim belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Aydın Didim adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Didim Belediye Başkan Adayı Ayşe Şahin kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AYŞE ŞAHİN KİMDİR?

Ayşe Şahin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Didim belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ DİDİM ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Didim adayı belli oldu. DEVA Partisi Didim Belediye Başkan Adayı Ayşe Şahin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.