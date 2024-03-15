DEVA Partisi Derbent adayı İbrahim Önder Özlük kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Derbent belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Derbent belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Derbent adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Derbent Belediye Başkan Adayı İbrahim Önder Özlük kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK KİMDİR?

İbrahim Önder Özlük, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Derbent belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ DERBENT ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Derbent adayı belli oldu. DEVA Partisi Derbent Belediye Başkan Adayı İbrahim Önder Özlük oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.