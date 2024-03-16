DEVA Partisi Çatak adayı Zilan Baysal kimdir? 2024 DEVA Partisi Van Çatak belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Çatak belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Van Çatak adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çatak Belediye Başkan Adayı Zilan Baysal kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ZİLAN BAYSAL KİMDİR?

Zilan Baysal, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çatak belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇATAK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çatak adayı belli oldu. DEVA Partisi Çatak Belediye Başkan Adayı Zilan Baysal oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.