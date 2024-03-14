DEVA Partisi Çameli adayı Mehmet Emin Baş kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Çameli belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Çameli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Denizli Çameli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çameli Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Baş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET EMİN BAŞ KİMDİR?

Mehmet Emin Baş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çameli belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇAMELİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çameli adayı belli oldu. DEVA Partisi Çameli Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Baş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.