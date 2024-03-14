DEVA Partisi Beyağaç adayı Mehmet Özdemir kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Beyağaç belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Beyağaç belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Denizli Beyağaç adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Beyağaç Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Mehmet Özdemir, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Beyağaç belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BEYAĞAÇ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Beyağaç adayı belli oldu. DEVA Partisi Beyağaç Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.