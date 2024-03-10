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DEVA Partisi Bayındır adayı Hasan Kamil Şenses kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Bayındır belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi'nin İzmir Bayındır belediye başkan adayı, Bayındır ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Bayındır adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bayındır Belediye Başkan Adayı Hasan Kamil Şenses kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Bayındır belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Bayındır adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bayındır Belediye Başkan Adayı Hasan Kamil Şenses kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HASAN KAMİL ŞENSES KİMDİR?

Hasan Kamil Şenses, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bayındır belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BAYINDIR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bayındır adayı belli oldu. DEVA Partisi Bayındır Belediye Başkan Adayı Hasan Kamil Şenses oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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