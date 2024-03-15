DEVA Partisi Başiskele adayı Mehmet Fatih Yaşar kimdir? 2024 DEVA Partisi Kocaeli Başiskele belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Başiskele belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kocaeli Başiskele adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Yaşar kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET FATİH YAŞAR KİMDİR?

Mehmet Fatih Yaşar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Başiskele belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BAŞİSKELE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Başiskele adayı belli oldu. DEVA Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Yaşar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.