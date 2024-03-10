DEVA Partisi Ayaş adayı Ozan Emre Çiftçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Ayaş belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Ayaş belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Ayaş adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Ayaş Belediye Başkan Adayı Ozan Emre Çiftçi kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

OZAN EMRE ÇİFTÇİ KİMDİR?

Ozan Emre Çiftçi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Ayaş belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ AYAŞ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Ayaş adayı belli oldu. DEVA Partisi Ayaş Belediye Başkan Adayı Ozan Emre Çiftçi oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.