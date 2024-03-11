DEVA Partisi Aksu adayı Hakan Halim Akudan kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Aksu belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Aksu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Antalya Aksu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Aksu Belediye Başkan Adayı Hakan Halim Akudan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HAKAN HALİM AKUDAN KİMDİR?

Hakan Halim Akudan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Aksu belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ AKSU ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Aksu adayı belli oldu. DEVA Partisi Aksu Belediye Başkan Adayı Hakan Halim Akudan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.