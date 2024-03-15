DEVA Partisi Akören adayı Ömer Faruk Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Akören belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Akören belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Akören adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Akören Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Yıldırım kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÖMER FARUK YILDIRIM KİMDİR?

Ömer Faruk Yıldırım, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Akören belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ AKÖREN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Akören adayı belli oldu. DEVA Partisi Akören Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Yıldırım oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.