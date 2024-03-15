DEVA Partisi Akdeniz adayı Emrah Şimşek kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Akdeniz belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Akdeniz belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Mersin Akdeniz adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Akdeniz Belediye Başkan Adayı Emrah Şimşek kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EMRAH ŞİMŞEK KİMDİR?

Emrah Şimşek, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Akdeniz belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ AKDENİZ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Akdeniz adayı belli oldu. DEVA Partisi Akdeniz Belediye Başkan Adayı Emrah Şimşek oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.