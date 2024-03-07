DEVA Partisi Adıyaman adayı Mehmet Ayaz kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Adıyaman belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Adıyaman adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Mehmet Ayaz kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET AYAZ KİMDİR?

Mehmet Ayaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Adıyaman belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ADIYAMAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Adıyaman adayı belli oldu. DEVA Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Mehmet Ayaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.