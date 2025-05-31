31 Mayıs deprem oldu mu sorusu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde küçük çaplı sarsıntılar hissedildiği yönündeki iddialar sonrası en çok aratılan konulardan biri haline geldi. Vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" gibi sorgularla son depremleri merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 31 Mayıs az önce deprem oldu mu, nerede oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

31 Mayıs 2025 tarihinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde küçük çaplı sarsıntılar meydana geldi. Deprem mi oldu sorusuna evet yanıtı verilebilir ancak bu depremlerin büyüklüğü 3.0'ün altında olduğu için çoğunluğu hissedilmedi.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

31 Mayıs 2025 tarihinde, şu ana kadar 3.0 büyüklüğünün üzerinde bir deprem kaydedilmedi.