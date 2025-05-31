Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 31 Mayıs az önce deprem oldu mu, nerede oldu?

Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 31 Mayıs az önce deprem oldu mu, nerede oldu?
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Deprem mi oldu? 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar bu sorunun yanıtını arıyor. Özellikle sosyal medyada dolaşan "az önce deprem oldu" paylaşımlarının ardından insanlar, "Deprem mi oldu?", "Az önce deprem oldu mu?" ve "Deprem nerede oldu?" sorularına yanıt arıyor.

31 Mayıs deprem oldu mu sorusu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde küçük çaplı sarsıntılar hissedildiği yönündeki iddialar sonrası en çok aratılan konulardan biri haline geldi. Vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" gibi sorgularla son depremleri merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 31 Mayıs az önce deprem oldu mu, nerede oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

31 Mayıs 2025 tarihinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde küçük çaplı sarsıntılar meydana geldi. Deprem mi oldu sorusuna evet yanıtı verilebilir ancak bu depremlerin büyüklüğü 3.0'ün altında olduğu için çoğunluğu hissedilmedi.

Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 31 Mayıs az önce deprem oldu mu, nerede oldu?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

31 Mayıs 2025 tarihinde, şu ana kadar 3.0 büyüklüğünün üzerinde bir deprem kaydedilmedi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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