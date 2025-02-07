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DEPREM Mİ OLDU? 7 Şubat son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!

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Ege Denizi'nde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 7 Şubat 2025 Cuma günü gerçekleşen sarsıntıları anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendiriyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İstanbul'da sarsıntı hissedildi mi? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

Son günlerde Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilik dikkat çekiyor. 6 Şubat 2025'te, özellikle Girit Adası ve çevresinde yoğun bir deprem etkinliği yaşanmıştı. Uzmanlar, bölgede küçük ve orta ölçekli depremlerin sürebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 7 Şubat 2025'te yaşanan son depremleri listeleyerek vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Peki, 7 Şubat'ta deprem oldu mu? Bugün hangi bölgelerde sarsıntı meydana geldi? İşte, detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunuyor.

DEPREM Mİ OLDU? 7 Şubat son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!Kandilli Rasathanesi güncel deprem listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, anlık deprem haberlerini duyurmaya devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU? 7 Şubat son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!AFAD anlık deprem

DEPREM Mİ OLDU? 7 Şubat son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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